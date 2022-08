"Die EM steht vor der Tür", sagte der Spielmacher am Dienstag in Köln: "Mein Berater macht seinen Job."

Schröder ist erstmals in seiner NBA-Karriere vertragslos, in der vergangenen Saison lief der Braunschweiger für die Boston Celtics und die Houston Rockets auf. Zuletzt hatte es Gerüchte über ein Interesse der Los Angeles Lakers gegeben. Deren 84-Millionen-Dollar-Angebot für vier Jahre hatte Schröder im vergangenen Jahr abgelehnt.

Ad

Er glaube, so Schröder, sein Agent telefoniere "mit allen Teams. Ich mache meinen Job, und er macht seinen", sagte der 28-Jährige. Das Nationalteam startet am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) gegen Frankreich in Köln in die Heim-EM.

Basketball Sportwetten: DBB-Team nicht unter EM-Topfavoriten VOR 2 STUNDEN

Dass er das Team als Kapitän anführen dürfe, sei eine "Riesenehre", sagte Schröder. Zu seiner Fußverletzung, wegen der er zuletzt das Finale des Supercups in Hamburg verpasst hatte, wollte der Point Guard wenig sagen: "Mir geht's gut."

Basketball Dennis Schröder: "Ich kann nicht verlieren" VOR 5 STUNDEN