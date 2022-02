In Berlin unterlagen die Löwen dem Final-Four-Debütanten Makro Merlins Crailsheim mit 71:85 (36:46). Im Endspiel am Sonntag spielen die Merlins entweder gegen die Niners Chemnitz, das Überraschungsteam der BBL-Saison, oder Titelfavorit und Meister Alba, die am Abend (19.30 Uhr) aufeinandertreffen.

Nach einem ausgeglichen Anfangsviertel verteidigten die Braunschweiger nicht mehr konsequent, Crailsheim zog auf 46:36 davon. Zudem mussten die Löwen früh den verletzungsbedingten Ausfall von Point Guard Tookie Brown verkraften.

Ad

Die Braunschweiger kamen mit einem 13:0-Lauf aus der Kabine, Allein-Gesellschafter Schröder bejubelte auf der Tribüne jeden Punkt. Der NBA-Profi von den Houston Rockets war erst am Samstag in Berlin eingetroffen.

Basketball NBA Rising Stars: Franz Wagner trifft zum Sieg VOR 11 STUNDEN

Im weiteren Spielverlauf konnte sich zunächst kein Team absetzen, bevor Crailsheim nochmal zulegte und den ersten Finaleinzug in der Vereinsgeschichte perfekt machte. Bester Werfer der Partie war Crailsheims T.J. Shorts mit 26 Punkten.

Basketball Kleber mit Saisonbestwert für Dallas: "Nie locker lassen" GESTERN AM 07:15