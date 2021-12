Am Freitag kommen bei einer Auktion die elf Meisterringe von NBA-Legende Bill Russell unter den Hammer, und "Shaq" will zuschlagen. "Wenn ich alle seine elf Ringe haben kann, überbietet mich niemand", sagte O'Neal, viermaliger Champion in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga, in der Sendung "Inside the NBA".

Russell (87) hatte im Juni bekannt gegeben, dass er sich von den Ringen und anderen Trophäen trennen will. Auch vier MVP-Pokale und die Goldmedaille von den Olympischen Spielen 1956 stehen zum Verkauf. Russell holte alle seine NBA-Titel in den 50er- und 60er-Jahren im Trikot der Boston Celtics.

Ist O'Neal erfolgreich, kann er 15 Meisterringe sein Eigen nennen. "Ich würde ihnen gerne einiges aus den Händen nehmen", sagte der 49-Jährige mit Blick auf die Versteigerung.

