Tatsächlich boten die Harlem Globetrotters schon immer eine gute Show. In ihren Anfängen, die in Chicago und mitnichten im New Yorker Stadtteil Harlem lagen, waren sie zuallererst eine sportlich gute Mannschaft. Um ihre Entstehung und ihre ersten Jahre ranken sich bis heute zahlreiche Legenden, nach eigenen Angaben wurden sie 1926 von Abe Saperstein gegründet. Der Name "Harlem Globetrotters" existiert jedoch erst seit 1929.