Publiziert 07/04/2021 Am 19:11 GMT

Die Towers gewannen mit einem 88:82 (49:41) beim Tabellenletzten Rasta Vechta ihr siebtes Spiel in Folge und festigten mit 34:18 Punkten den sechsten Tabellenplatz.

Zuvor hatte Hamburg, in der Saison 2019/20 noch Tabellenschlusslicht, in Serie die Großklubs Alba Berlin, Bayern München und Brose Bamberg bezwungen. Bester Werfer der Hamburger war am Mittwoch Maik Kotsar mit 22 Punkten.

