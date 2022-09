Das Team um Kapitän Dennis Schröder gewann sein erstes Vorrundenspiel am Donnerstag in Köln gegen Mitfavorit Frankreich mit 76:63 (38:31). In der "Todesgruppe" B könnte dieser Sieg im Kampf um die K.o.-Runde besonders wertvoll sein.

Johannes Thiemann war mit 14 Punkten bester deutscher Werfer, Guerschon Yabusele kam für die Franzosen auf 18 Zähler. Am Samstag (14.30 Uhr/MagentaSport) trifft Deutschland in der Domstadt in seiner zweiten Gruppenpartie auf Bosnien-Herzegowina.

Danach warten noch die starken Litauer (4. September), Europameister Slowenien (6. September) und Underdog Ungarn (7. September). Um die Finalrunde in Berlin zu erreichen und später womöglich die dritte EM-Medaille nach Gold 1993 und Silber 2005 einzufahren, muss die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) mindestens Gruppenvierter werden.

