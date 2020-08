Sieg nach Verlängerung: Starker Schröder verkürzt mit Oklahoma

Ein glänzend aufgelegter Dennis Schröder hat in den Play-offs der Basketball-Profiliga NBA mit Oklahoma City Thunder den ersten Sieg geholt. Im Achtelfinale gegen die Houston Rockets gewann das Team um den Topscorer aus Braunschweig 119:107 nach Verlängerung und liegt in der Best-of-seven-Serie nur noch 1:2 zurück. Schröder, der von der Bank kam, holte 29 Punkte, fünf Assists und fünf Rebounds...

Im Achtelfinale gegen die Houston Rockets gewann das Team um den Topscorer aus Braunschweig 119:107 nach Verlängerung und liegt in der Best-of-seven-Serie nur noch 1:2 zurück.

Schröder, der von der Bank kam, holte 29 Punkte, fünf Assists und fünf Rebounds, dazu zwei Steals. Der 26-Jährige spielte 39:12 Minuten, nur Shai Gilgeous-Alexander (48:19) und Chris Paul (40:50) durften bei OKC länger ran.

NBA Die NBA-Playoffs live im TV und im Livestream VOR 9 STUNDEN

"Ich habe den Jungs mitgegeben, dass sie aggressiv spielen und attackieren sollen", sagte OKC-Trainer Billy Donovan, "und Dennis hat früh ein solches Zeichen gesetzt." In seinen ersten fünf Einsatzminuten machte der Nationalspieler sieben Punkte.

Am Montag muss im vierten Spiel aber unbedingt der nächste Sieg her, sonst hat Houston um Superstar James Harden, der am Samstag (Ortszeit) 38 Punkte machte, drei Matchbälle.

Die Los Angeles Lakers schlugen die Portland Trail Blazers vor allem dank LeBron James (38 Punkte, 12 Rebounds, 8 Assists) mit 116:108 und führen 2:1. Miami Heat steht nach einem 124:115 über die Indiana Pacers dicht vor dem Viertelfinaleinzug. Es steht 3:0.

Basketball NBA: Theis mit Boston kurz vor Viertelfinaleinzug GESTERN AM 06:34