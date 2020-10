Die Liga solle "in Abhängigkeit der Zahlen entscheiden, wann es genau losgeht", so Wöbke. Es ist vorgesehen, dass die neue Spielzeit am Freitag beginnt. Der Boss der Hessen kann sich aber vorstellen, den Start "mal mindestens um vier Wochen" zu verschieben. Oberste Prämisse sei es, "dass wir es in der kommenden Saison schaffen, alle Spiele zu spielen. Aber es wäre auch sinnvoll, wenn wir mit Zuschauern oder zumindest teilweise mit Publikum spielen können."