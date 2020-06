Sportwetten: Alba Berlin Favorit auf Basketball-Meisterschaft

Alba Berlin geht als Favorit in die K.o.-Runde

Basketball-Pokalsieger Alba Berlin geht als Favorit in die K.o.-Runde des Bundesliga-Finalturniers. Der Sportwettenanbieter bwin hält eine Quote von 2,20 für den Fall einer Berliner Meisterschaft. Für einen Titelgewinn des aktuellen Champions und Turniergastgebers Bayern München, der sich in der Vorrunde schwer getan hatte, gibt es eine Quote von 2,70. Während Alba im Viertelfinale auf die BG...

Der Sportwettenanbieter bwin hält eine Quote von 2,20 für den Fall einer Berliner Meisterschaft. Für einen Titelgewinn des aktuellen Champions und Turniergastgebers Bayern München, der sich in der Vorrunde schwer getan hatte, gibt es eine Quote von 2,70.

Während Alba im Viertelfinale auf die BG Göttingen (18. und 20. Juni) trifft, bekommen es die Münchner mit den MHP Riesen Ludwigsburg (17. und 19. Juni) zu tun. Alle K.o.-Paarungen bestehen aus Hin-und Rückspiel, die Finalspiele finden am 26. und 28. Juni statt.

Basketball Kleber ist "heiß" auf Restart in der NBA VOR 7 STUNDEN

Basketball NBA-Restart: Gehaltskürzungen für abwesende Profis VOR 8 STUNDEN