Dem deutschen Nationalspieler gelang beim 121:108 im fünften Halbfinale gegen Miami Heat mit 15 Punkten und 13 Rebounds ein Double-Double, Boston verkürzte durch den Sieg in der Best-of-Seven-Serie zum 2:3.

Schon in der Nacht zu Montag steht in der Blase in Orlando/Florida Spiel sechs auf dem Programm, auch dann ist für Rekordmeister Boston ein Sieg Pflicht. Einen Termin für ein mögliches Spiel sieben gibt es noch nicht.