Das betrifft die Ottawa Senators, die Toronto Maple Leafs (beide NHL/Eishockey) und die Toronto Raptors (NBA/Basketball). In Ontario gab es am Montag 1808 neue COVID-Fälle.

Die Senators um den deutschen Stürmer Tim Stützle dürfen damit im Canadian Tire Centre ab dem Wochenende nur noch vor weniger als 10.000 Zuschauern spielen. Das Gleiche gilt für die Scotiabank Arena in Toronto.

Ad

Basketball Moritz Wagner und Hartenstein überzeugen - aber verlieren VOR 3 STUNDEN

Zuletzt waren in Nordamerika auch die positiven Befunde bei Sportlern und Mitarbeitern der Klubs in die Höhe gegangen. Zwei Spiele der Chicago Bulls (NBA) mussten wegen der Vielzahl an Ausfällen auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Am Dienstag war die NHL-Partie zwischen den Carolina Hurricanes und Minnesota Wild abgesagt worden, zuvor wurden die Spiele der Calgary Flames bis Ende der Woche ausgesetzt.

EuroLeague Erschreckende Quote aus dem Feld: Bayerns Siegesserie reißt in Piräus VOR 12 STUNDEN