Publiziert 26/05/2021 Am 07:03 GMT | Update 26/05/2021 Am 07:03 GMT

"Porzingis hat gegen die Regel verstoßen, als er am 23. Mai einen Club besuchte", hieß es in einem NBA-Statement.

In Quarantäne musste der 25-jährige Lette nach seinem unerlaubten Ausflug aber nicht. Beim 127:121-Sieg bei den Los Angeles Clippers am Dienstag (Ortszeit) durfte der Teamkollege von Maximilian Kleber mitwirken und steuerte 20 Punkte bei. In der Best-of-seven-Serie der ersten Play-off-Runde führen die Mavs mit 2:0.

Basketball NBA: Lakers gleichen aus - Schröder stark VOR 2 STUNDEN

Basketball BBL: München im Halbfinale - Ludwigsburg muss ins fünfte Spiel VOR 11 STUNDEN