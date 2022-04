Neuer Termin für das Nachholspiel ist der 10. Mai (20.30 Uhr/MagentaSport), vor dem Beginn der Meisterrunde steht damit für beide Teams ein echter Härtetest an.

Eigentlich hätte die Partie am 20. März stattfinden sollen, war aber wegen zahlreicher Coronafälle bei den Münchnern abgesagt worden. Das Play-off-Viertelfinale beginnt am 13. Mai. Ursprünglich sollte die Hauptrunde am 1. Mai enden, Verlegungen sorgten für eine Verlängerung. Berlin hat erst 23 Hauptrundenspiele absolviert, München 26. Am Wochenende steht der 29. Spieltag auf dem Programm.

Ad

Die BBL gab am Freitag zudem bekannt, dass eine weitere coronabedingte Neuterminierung der nach dem 1. Mai angesetzten Spiele nicht möglich sei. In diesem Fall würde die Abschlusstabelle nach der Quotientenmethode berechnet.

Basketball 22 Punkte von Theis reichen nicht VOR 5 STUNDEN

Sollten die Bayern das Final Four der EuroLeague (19. bis 21. Mai) erreichen, ruhen die BBL-Play-offs während dieser Zeit. Ein mögliches fünftes Finalspiel soll spätestens am 25. Juni 2022 stattfinden.

Basketball EM-Vorbereitung: Basketball-Supercup erneut in Hamburg VOR EINEM TAG