Das Team um Kapitän Dennis Schröder bezwang Tschechien in Hamburg mit 101:90 (56:44) und spielt am Samstag gegen Serbien um den Sieg beim Vorbereitungsturnier auf die Heim-EM (1. bis 18. September). Erklärtes Ziel der Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) bei der EM ist eine Medaille.

Bester deutscher Werfer vor 5619 Zuschauern am Freitagabend war Youngster Franz Wagner mit 26 Punkten. Durch den souveränen Erfolg gegen den Weltranglisten-Zwölften bleibt die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert in ihrer EM-Vorbereitung ungeschlagen. Zuvor hatten Schröder und seine Mitspieler bei den Niederlanden (68:66) und in Belgien (87:83) gewonnen. Mit EM-Mitfavorit Serbien um NBA-MVP Nikola Jokic steht am Samstag (18.30 Uhr/MagentaSport) ein echter Gradmesser auf dem Programm.

Ad

Basketball Basketball: Alba muss auf Delow verzichten VOR 2 STUNDEN

NBA NBA-Spiele bald in Deutschland? Commissioner lässt aufhorchen VOR 10 STUNDEN