Gleich sechs Spieler, die in der vergangenen Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga unter Vertrag standen, sollen zum EM-Vorbereitungsturnier kommen. Damit würde der Kader zu 50 Prozent aus NBA-Spielern bestehen. Einzig Isaiah Hartenstein fehlt.

"Ich rechne mit Dennis Schröder, Daniel Theis, den Wagner-Brüdern, Isaac Bonga und Maximilian Kleber. Alle haben ihre Bereitschaft geäußert, im Sommer mit dabei zu sein", sagte Herbert am Mittwoch in Hamburg. Nun komme es noch "auf Vertrags- und Versicherungsangelegenheiten an".

Ad

Die vertragslosen Schröder (zuletzt Houston Rockets) und Bonga (zuletzt Toronto Raptors) waren zuletzt bereits in den WM-Qualifikationsspielen in Estland und gegen Polen aufgelaufen. Theis (Boston Celtics), Moritz und Franz Wagner (Orlando Magic) sowie Kleber (Dallas Mavericks) kämen neu dazu.

Basketball Jallow bekommt Chance in der NBA Summer League VOR 3 STUNDEN

Das Aufgebot beim Viererturnier in Hamburg (19./20. August), an dem auch Italien, Serbien und Tschechien teilnehmen, soll möglichst auch das für die EM (1. bis 18. September) sein. "Wir wollen mit zwölf Spielern zum Supercup kommen, denn es ist wichtig, früh ein Team zu bilden", so Herbert.

Basketball Basketball: Trio um Topscorer Morris verlässt MBC VOR 4 STUNDEN