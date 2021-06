"Ich gehe davon aus, dass er eher nicht dabei ist", sagte Bundestrainer Henrik Rödl am Donnerstag: "Wir haben noch keine komplette Klarheit."

Rödl hatte Schröder (Los Angeles Lakers) für das Vierländerturnier nominiert, das zur Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation in Split/Kroatien (29. Juni bis 4. Juli) dient. Bislang ist der 27-Jährige nicht beim Team, das am Freitag gegen Tschechien, am Samstag gegen Tunesien und am Sonntag gegen Italien antritt (alle 20.30 Uhr/frei bei MagentaSport).

"Die Lage bei Dennis ist, dass er natürlich zu uns stoßen will und kann, sobald es ihm möglich ist. Wir haben noch nicht genau ausgemacht, wann das sein wird", sagte Rödl. Die Frage nach Schröders Aufenthaltsort wollte der Trainer nicht beantworten.

"Wir sind froh, dass er kommen wird und dass er kommen kann. Wir stehen in ganz engem Kontakt mit ihm", so Rödl: "Er wird vielleicht in Heidelberg zur Mannschaft dazustoßen." Am 24. Juni bestreitet die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) dort ihre Generalprobe gegen den Senegal.

Niels Giffey, Maodo Lo und Johannes Thiemann vom alten und neuen deutschen Meister Alba Berlin haben nach dem Bundesliga-Finale frei bekommen und kommen am Sonntag nach Hamburg. Ins Training soll das Trio aber erst in Heidelberg einsteigen.

