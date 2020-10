Die Bonner gewannen in der Vorrunden-Gruppe A in eigener Halle 90:76 (44:36) und setzten damit ein frühes Ausrufezeichen.

Ebenfalls einen Start nach Maß erwischte der frühere Serienmeister Brose Bamberg, der in der Gruppe C unter den Augen von Bundestrainer Henrik Rödl das Duell der Halbfinal-Verlierer der vergangenen Pokal-Ausgabe 75:64 (35:29) für sich entschied. Keine Mühe hatte in der Gruppe B Rasta Vechta beim 99:85 (56:41) gegen die Gießen 46ers.