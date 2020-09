Theis trug im letzten Halbfinalspiel sechs Punkte und sieben Rebounds in 22 Minuten bei. Überragender Spieler auf dem Parkett in der Halle in Disney World war Bam Adebayo, der auf 32 Punkte und 14 Rebounds kam. Miami steht damit zum sechsten Mal in der Finalserie. Die erst 1988 gegründete Franchise gewann den Titel bislang 2006, 2012 und 2013, die letzten beiden Male gehörte auch James zum Kader.