und 18. April in München statt. Das teilte die Liga am Dienstag mit. Ursprünglich waren die Finalspiele in der bayerischen Landeshauptstadt im vergangenen November geplant gewesen. Wegen der Corona-Pandemie war die Gruppenphase des Wettbewerbs jedoch arg durcheinander gewirbelt worden, zahlreiche Spiele wurden verschoben.