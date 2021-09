"Jeder Spieler, der sich entscheidet, die örtlichen Impfvorschriften nicht zu erfüllen, wird für die Partien, die er verpasst, nicht bezahlt", sagte NBA-Sprecher Mike Bass am Mittwoch gegenüber Reportern.

In New York und San Francisco ist es Profisportlern nach derzeitiger Gesetzeslage nicht erlaubt, ungeimpft an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen teilzunehmen. Demnach droht Spielern, die bei Klubs in diesen beiden Städten unter Vertrag stehen, dass ihr Gehalt effektiv halbiert wird.

Rund drei Wochen vor dem Start der NBA ist in der Liga ein Streit um die Corona-Impfung ausgebrochen. Etwa 90 Prozent der Spieler sollen bereits geimpft sein, ein harter Kern aber weigert sich entweder gegen die Impfung oder dagegen, den eigenen Impfstatus preiszugeben.

Basketball EuroLeague: Alba-Auftaktspiel kostenlos bei MagentaSport VOR 10 STUNDEN

Zu den Impf-Skeptikern gehören unter anderem die Star-Spieler Kyrie Irving von den Brooklyn Nets und Andrew Wiggins von den Golden State Warriors. Beide Spieler könnten nach derzeitigem Stand nicht an den Heimspielen ihrer Teams teilnehmen.

Basketball NBA-Star James ist gegen Corona geimpft VOR 12 STUNDEN