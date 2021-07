Im Finale gegen die Auswahl des Russischen Olympischen Komitees (ROC) setzten sich die Amerikanerinnen am Mittwoch in Tokio mit 18:15 durch. Bronze ging an die Weltmeisterinnen aus China, die das Spiel um Platz drei gegen Frankreich mit 16:14 für sich entschieden.

3x3-Basketball gehört in Tokio erstmals zum olympischen Programm. Im Drei-gegen-Drei wird dabei auf einen Korb gespielt. Die Mannschaft, die zuerst 21 Punkte erzielt oder nach zehn Minuten führt, hat gewonnen. Die deutschen Damen um Starspielerin Satou Sabally hatten beim Qualifikationsturnier in Graz das Tokio-Ticket verpasst.

