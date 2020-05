USA-Wechsel erst 2021: Basketballerin Fiebich bleibt in Wasserburg

Oberbayern statt Südkalifornien: Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich wird auch die kommende Saison für Rekordmeister TSV Wasserburg in der Bundesliga spielen. Die 20-Jährige verschiebt damit ihren Wechsel zu den Los Angeles Sparks aus der US-Profiliga WNBA, die Fiebiech im April im Entry Draft an 22. Stelle ausgewählt hatten. Die Saison in der WNBA, die am 15. Mai hätte beginnen soll,...

Die 20-Jährige verschiebt damit ihren Wechsel zu den Los Angeles Sparks aus der US-Profiliga WNBA, die Fiebiech im April im Entry Draft an 22. Stelle ausgewählt hatten. Die Saison in der WNBA, die am 15. Mai hätte beginnen soll, ist wegen der Corona-Pandemie unbestimmt verschoben worden, Fiebich wird erst in der Saison 2021 einsteigen.

"Ich selber habe das Gefühl, dass ich hier noch etwas zu vollenden habe. Vergangene Saison konnte ich aufgrund meines Kreuzbandrisses nur ein Spiel bestreiten und dann wurde die Saison abgebrochen. Da fehlt einfach noch was", sagte Fiebich, die erst am letzten Spieltag der abgebrochenen Saison ihr Comeback gefeiert hatte.

Fiebich, die bei den Sparks auf Nationalmannschafts-Kollegin Marie Gülich treffen könnte, war im WNBA-Draft eine von drei deutschen Spielerinnen, die früh ausgewählt wurden. Die Dallas Wings sicherten sich Satou Sabally vom College-Team Oregon an Position zwei sowie Luisa Geiselsöder von der BG Donau-Ries an Nummer 21. Während Sabally in der kommenden Saison bereits in der amerikanischen Spitzenliga spielen soll, will Geiselsöder für Landerneau Bretagne Basket in Frankreich auflaufen und ebenfalls erst 2021 in den USA aktiv sein.

