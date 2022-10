"Die Lakers machen mein Visum, es hat zehn bis 14 Tage gedauert. Ich glaube, morgen kann ich es in Frankfurt abholen und am Mittwoch fliegen", sagte der Basketballprofi in der Pause des Bundesligaspiels zwischen seinen Löwen Braunschweig und den Würzburg Baskets bei MagentaSport. Schröder ist Hauptgesellschafter der Niedersachsen.

Der 29-Jährige hatte zuletzt kurz vor dem Gewinn der EM-Bronzemedaille bei seinem früheren Klub unterschrieben, musste wegen des fehlenden Dokuments aber länger als ursprünglich geplant in Deutschland bleiben. Schröder verpasste den Medientag und den Trainingsauftakt in L.A.

Er sei ständig "im Austausch mit den Spielern und den ganzen Coaches", so Schröder: "Wir schreiben, was unsere Ziele sind." Die große Konkurrenz im Kader beschäftigt den Point Guard derweil nicht: "Ich weiß, was ich neun Jahre geleistet habe in der Liga, da mache ich mir keine Sorgen."

Nach der Rückkehr zu den Lakers, für die er bereits in der Saison 2020/21 gespielt hatte, will Schröder überzeugen und unbedingt "nochmal was klarstellen. Wir können auf jeden Fall was reißen."

