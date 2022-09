Dies teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) via Twitter mit.

"Kurz vor Spielbeginn" werde entschieden, ob Wagner vom NBA-Klub Orlando Magic gegen den Mitfavoriten um Superstar Giannis Antetokounmpo (20.30 Uhr/RTL und MagentaSport) in Berlin mitwirken wird. Der in der Bundeshauptstadt geborene Wagner war im Achtelfinale gegen Montenegro am Samstag (85:79) umgeknickt und hatte sich am Knöchel verletzt.

Nick Weiler-Babb (nach Schulterproblemen) und der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Johannes Voigtmann seien dagegen spielfähig.

