"Es ist auf jeden Fall eines der wichtigeren Spiele. In der NBA durfte ich noch nicht so viele wichtige Spiele spielen", sagte der 21-Jährige: "Ich werde da jetzt nicht nervöser rangehen, sondern meine normale Routine machen. Und dann läuft es hoffentlich gut."

Am Freitag (20.30 Uhr/MagentaSport und RTL) spielen die deutschen Basketballer beim Heim-Turnier in Berlin um den Einzug ins Finale am Sonntag. Insgesamt geht es um die dritte deutsche EM-Medaille nach Gold 1993 und Silber 2005. Für Wagner, der mit im Schnitt 16,3 Punkten ein starkes Turnier spielt, wird das Duell mit Spanien erst sein 13. Länderspiel sein.

Der 2,08-Meter-Mann, der eine tolle Rookiesaison bei den Orlando Magic in der NBA hinter sich hat, bekommt Rückendeckung von seinem Bruder Moritz, der bei der EM verletzt fehlt. "Der ist wieder in Orlando und guckt die Spiele natürlich immer. Er schreibt mir davor und danach, wir telefonieren natürlich auch", so Wagner: "Er ist ein bisschen frustriert, dass er selbst nicht dabei sein kann, aber freut sich riesig. Er ist ja immer noch Teil des Teams."

