Weitere Coronafälle in der NBA - auch Theis-Team betroffen

Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James gaben am Donnerstag zwei positive Tests auf COVID-19 bekannt, die Philadelphia 76ers bestätigten drei Fälle. Auch die Boston Celtics, bei denen Nationalspieler Daniel Theis unter Vertrag steht, sowie die Denver Nuggets vermeldeten Corona-Erkrankungen. Namentlich genannt wurde kein Betroffener. Celtics-Guard Marcus Smart gab seine Erkrankung selbst über die Sozialen Medien bekannt.

Die Lakers testeten ihre Spieler, nachdem am Dienstag vier positive Fälle bei den Brooklyn Nets offiziell geworden waren. Gegen die Nets hatte Los Angeles am 10. März gespielt. Beide Lakers-Spieler wiesen keine Symptome auf und befänden sich in Quarantäne, teilte der Klub mit. Zudem habe man alle Spieler und die engsten Mitarbeiter gebeten, sich in Selbstisolation zu begeben.

Eine ganze Reihe von NBA-Spielern wurde positiv getestet, seit die Liga nach der Bestätigung der Krankheit bei Rudy Gobert von den Utah Jazz am 12. März den Spielbetrieb bis auf Weiteres unterbrochen hatte.