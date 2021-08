Kim Behrens und Sandra Ittlinger (Flacht/Hildesheim) qualifizierten sich am Donnerstag in der ersten K.o.-Runde mit einem 2:0-Sieg gegen Ingrid Lunde/Emilie Olimstad (Norwegen). Auch Victoria Bieneck und Isabel Schneider (Hamburg) stehen nach dem 2:0 gegen Marija Botscharowa/Maria Woronina (Russland) im Achtelfinale.

Bereits am Mittwoch hatten sich Karla Borger/Julia Sude (Düsseldorf) und Chantal Laboureur/Cinja Tillmann (Stuttgart/Düsseldorf) mit zwei Siegen für das Achtelfinale qualifiziert.

Thole/Wickler hatten am Donnerstagvormittag in der Gruppenphase das deutsche Duell mit Alexander Walkenhorst/Sven Winter 2:0 (21:12, 21:19) gewonnen. Das Düsseldorfer Duo hat dennoch Chancen auf das Achtelfinale. Am Nachmittag gewannen Walkenhorst/Winter ihr zweites Spiel mit 2:0 gegen Ruslan Bykanow und Alexander Licholetow aus Russland und stehen damit in der Zwischenrunde am Freitag.

Dort können auch Nils Ehlers und Lukas Pfretzschner (Hamburg) noch ein Ticket für die Runde der besten 16 lösen. Nach einer 0:2-Niederlage gegen Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen (Niederlande) gewannen die Norddeutschen am Nachmittag 2:0 gegen Alexander Huber/Christoph Dressler (Österreich).

