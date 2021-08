Knapp zwei Wochen nach dem Vorrundenaus bei den Olympischen Spielen in Tokio besiegten Borger/Sude die Spanierinnen Angela Lobato Herrero/Daniela Alvarez Mendoza souverän mit 2:0 (21:18, 21:16). Noch am Mittwoch (15:00 Uhr) treffen die Düsseldorferinnen auf Barbora Hermannova/Marie-Sara Stochlova aus Tschechien.

Chantal Laboureur und Cinja Tillmann (Stuttgart/Düsseldorf) gewannen gegen die Lokalmatadorinnen Dorina Klinger/Ronja Klinger aus Österreich mit 2:1 (21:13, 19:21, 15:10). Tillmann hatte mit ihrer damaligen Partnerin Kim Behrens 2020 im lettischen Jurmala die Silbermedaille gewonnen.

Behrens (Flacht) blieb derweil mit ihrer Partnerin Sandra Ittlinger (Hildesheim) beim 2:0 (21:14, 21:12) gegen Maria Botscharowa/Maria Woronina (Russland) ebenso ohne Satzverlust, wie Victoria Bieneck/Isabel Schneider (Hamburg) beim 2:0 (21:15, 21:16) gegen die Griechinnen Vasiliki Arvaniti/Panagiota Karagkouni.

Ausgetragen wird die Gruppenphase der EM im sogenannten modifizierten "Pool Play". Im zweiten Spiel treffen jeweils die Sieger und Verlierer der ersten Duelle aufeinander, die drei Gruppenbesten ziehen in die K.o.-Runde ein. Der Gewinner des Siegerspiels überspringt die Zwischenrunde und steht als Achtelfinalist fest. Insgesamt gibt es acht Gruppen mit jeweils vier Teams.

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch hatten die Teilnahme an der EM nach ihrem Viertelfinalaus in Japan abgesagt. Das Duo müsse "nach den anstrengenden Matches in Tokio die Batterien erstmal wieder aufladen", sagte Ludwig.

