Kleidervorschriften in Katar: Scharfe Kritik an Weltverband

Verständnis hat Borger für die Spielerinnen, die dennoch an den Persischen Golf reisen. "Es geht um unsere Existenz, deshalb kann ich auch nachvollziehen, dass einige Spielerinnen am Turnier in Katar teilnehmen werden", sagte Borger. Sie selbst kann auch ohne die Punkte aus Doha leben, die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio an der Seite von Sude steht kurz bevor.