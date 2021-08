Im Finale am Freitag (04:30 MESZ) trifft das US-Duo auf die Australierinnen Mariafe Artacho Del Solar/Taliqua Clancy.

Die 17. der Weltrangliste schlugen Tina Graudina und Anastasija Kravcenoka (Lettland) ebenfalls mit 2:0 (23:21, 21:13).

Ludwig (35), die in Rio mit Kira Walkenhorst triumphiert hatte, war in der Runde der letzten Acht an der Seite von Kozuch (34) denkbar knapp gescheitert.

Gegen Klineman/Ross hatten die beiden Hamburgerinnen 0:2 (19:21, 19:21) verloren. Laut Beachvolleyball-Sportdirektor Niclas Hildebrand steht nun ein Generationswechsel bei den Frauen bevor, hohe Ziele peilt der Verband erst wieder für die Spiele 2028 in Los Angeles an.

