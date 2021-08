"Es ist bitter, es war ein knappes Spiel", sagte Ludwig im "ZDF": "Es war sehr lange ausgeglichen, keiner ist weggezogen, deswegen ist es im Nachhinein umso bitterer. Es ist auch ein kleines Lächeln da, aber im Großen und Ganzen muss man das jetzt erstmal sacken lassen."

Gegen die amerikanischen Vizeweltmeisterinnen von 2019 und Weltranglistenfünften, die zuvor nur einen Satz abgegeben hatten und zu den Medaillenfavoriten gehörten, zogen Ludwig und Kozuch am Dienstag im Shiokaze Park nach großem Kampf den Kürzeren. Es war im dritten Duell die dritte Niederlage. Vor fünf Jahren in Rio hatte Ludwig an der Seite von Kira Walkenhorst Gold gewonnen, Ross holte damals mit Kerri Walsh Bronze nach Silber 2012 in London.

Auf eine Medaille hoffen dagegen noch Julius Thole und Clemens Wickler. Die Hamburger waren am Montagabend durch ein 2:1 gegen die Amerikaner Jacob Gibb/Tri Bourne ins Viertelfinale eingezogen.

(SID)

