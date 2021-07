Seit wann gibt es Beachvolleyball bei Olympischen Spielen?

1992 wurde Beachvolleyball als Demonstrationssportart vorgestellt, seit 1996 gehört es zum olympischen Programm.

Wie viele Entscheidungen fallen in Tokio?

Olympia Tokio 2020 Deutschen Beachvolleyball-Duos misslingt Olympia-Generalprobe 09/07/2021 AM 19:35

Es werden zwei komplette Medaillensätze vergeben, pro Geschlecht einer. Für jede Nation konnten sich maximal vier Teams (zwei bei den Männern, zwei bei den Frauen) qualifizieren. In Tokio treten bei den Männern und Frauen jeweils 24 Teams an.

Welche Deutschen sind qualifiziert?

Bei den Frauen haben sich Laura Ludwig, Olympia-Siegerin von 2016, und ihre Partnerin Margareta Kozuch (Hamburg) sowie die deutschen Meisterinnen von 2019, Karla Borger/Julia Sude (Düsseldorf), qualifiziert. Bei den Männern sicherten sich die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler (Hamburg) das Ticket für Tokio. Beim Continental Cup im niederländischen Den Haag verpassten die deutschen Männer im Juni den vierten und letzten Quotenplatz.

Wie stehen die Medaillenchancen?

Medaillen sind nicht unmöglich, aber die Saison verlief durchwachsen für die deutschen Teams. Zuerst fiel Wickler aufgrund einer Blinddarm-OP aus, dann Thole verletzungsbedingt. Beide mussten deshalb bei den vergangenen Turnieren immer wieder mit wechselnden Partnern spielen, Ludwig/Kozuch und Borger/Sude fuhren nicht immer die erhofften Erfolge ein.

Wer sind die Topfavoriten?

Mit sehr guten Chancen gehen die Weltmeisterinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes aus Kanada ins Rennen. Bei den Männern ist mit dem Duo Anders Mol/Christian Sörum zu rechnen, die Norweger sind dreimalige Europameister und WM-Bronzegewinner. Sowohl Pavan/Humana-Paredes als auch Mol/Sörum führen die Weltrangliste an. Auch Russlands Weltmeister-Duo Oleg Stojanowski/Wjatscheslaw Krassilnikow ist zu beachten, ebenso die brasilianischen Teams. Die Nation ist die bislang erfolgreichste bei Olympischen Spielen.

Wie ist die Stimmung im deutschen Team?

Vor allem Borger/Sude freuen sich auf ihre ersten gemeinsamen Olympischen Spiele und verfolgen ehrgeizige Pläne. "Das Ziel ist, dass wir uns eine Medaille holen", sagte Borger dem SID. Auch Ludwig/Kozuch wollen "oben mitspielen".

Wann sind die wichtigsten Termine in Tokio?

Die Vorrunde startet am 24. Juli, die Frauen spielen am 6. August um die Medaillen, die Männer einen Tag später am 7. August.

Wie lief es 2016 in Rio?

Sehr gut, zumindest bei den Frauen. Laura Ludwig holte mit ihrer damaligen Partnerin Kira Walkenhorst sensationell Gold, sie schlugen im Finale zwei Brasilianerinnen vor deren heimischer Kulisse. Für Borger und ihre damalige Partnerin Britta Büthe war im Achtelfinale Schluss. Bei den Männern schaffte es das einzige Duo Markus Böckermann/Lars Flüggen nicht über die Gruppenphase hinaus.

Was noch zu sagen wäre ...

"Es werden besondere Olympische Spiele, es werden andere Olympische Spiele. Aber ich denke nicht, dass es etwas von diesem olympischen Gefühl nehmen wird." (Laura Ludwig)

Die SID-Medaillenprognose: 0/1/0

Thole/Wickler gelingt die Silber-Überraschung, die Frauen gehen leer aus.

(SID)

Der Gold-Triumph von Ludwig und Walkenhorst im Finale von Rio

