"Das nimmt einen Zug an, der mir extrem übel aufstößt und mich sauer macht."

Das Match um Platz drei fand am Freitag um 10:00 Uhr Ortszeit im Hafen von Tokio statt, eineinhalb Stunden später stieg das Finale zwischen Alix Klineman/April Ross (USA) und Mariafe Artacho del Solar/Taliqua Clancy (Australien). "Wir sehen hier beeinträchtigte Spielerinnen in der Hitze, ich finde es irgendwo auch sehr fahrlässig, die Matches so anzusetzen", sagte Brink, der 2012 in London gemeinsam mit Jonas Reckermann Gold gewonnen hatte.

"Ich kritisiere nicht, dass es hier warm ist, das weiß jeder", schob der 39-Jährige nach. Allerdings seien die Möglichkeiten da gewesen, "die Spiele aus gesundheitlichen Gründen anders zu legen, werden aber aus rein kommerziellen Mitteln nicht genutzt".

Olympia - Beachvolleyball Eidgenössisches Edelmetall: Schweiz schlägt Lettland und holt Bronze VOR 2 STUNDEN

Auch beim olympischen Tennisturnier war das heiße und schwüle Wetter ein Thema. Nach Kritik der Spieler, unter anderem vom späteren Olympiasieger Alexander Zverev, reagierten die Organisatoren und verlegten die Matches in den Abend.

Das Finale im Frauenfußball am Freitag zwischen Schweden und Kanada wurde nach einem Antrag beider Teams vom Mittag in den Abend (21:00 Uhr Ortszeit) und aus dem Olympiastadion in Tokio nach Yokohama verlegt.

Das könnte Dich auch interessieren: Eidgenössisches Edelmetall: Schweiz dominiert Lettland und holt Bronze

(SID)

Zverev interviewt Zverev: Puder als Wundermittel gegen die Hitze

Olympia - Beachvolleyball Tokyo 2020 - USA vs. Australia - Beachvolleyball – Olympia Highlights VOR EINER STUNDE