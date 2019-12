Arnd Peiffer war trotz seines guten Resultats verärgert und äußerte im "ZDF" seinen Unmut:

" Es hat keinen Spaß gemacht. Die Strecke war eng und für einen Massenstart völlig ungeeignet. Es war ein total absurdes Rennen, da fragt man sich, was man hier macht. "

Der souverän im Gesamtweltcup führende Johannes Thingnes Bö setzte sich im Nieselregen bei seinem fünften Sieg im siebten Saisonrennen mit nur einem Schießfehler und 42,1 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Émilien Jaquelin durch, Dritter wurde Bös Bruder Tarjei (51,8). Peiffer, nach dem letzten Schießen noch Sechster, hatte 1:53,9 Minuten Rückstand.

Bö auf den Spuren von Poirée

Benedikt Doll als Sprint-Gewinner und Verfolgungs-Fünfter in den ersten beiden Rennen von Le Grand Bornand jeweils der beste Deutsche, landete hinter Johannes Kühn (14.) mit wie Peiffer zwei Strafrunden und mehr als drei Minuten Rückstand auf Rang 16. Kühn (+2:37,4 Minuten) kostete ein Skischaden in der Anfangsphase, durch den er rund zwei Minuten verlor, ein Top-Ergebnis. Noch weiter lagen Simon Schempp (4 Fehler) und Philipp Horn (5) zurück, die 24. und 28. unter 30 Startern wurden.

Bö, der am Samstag bereits die Verfolgung gewonnen hatte, ist mit 43 Karriereerfolgen nur noch einen Sieg vom Franzosen Raphael Poirée auf Platz drei in der von Ole Einar Björndalen (Norwegen/95) angeführten "ewigen" Bestenliste entfernt. Im Weltcup geht es nach dem Jahreswechsel mit dem deutschen Doppelpack in Oberhof (6. bis 12. Januar) und Ruhpolding (13. bis 19. Januar) weiter.

Das könnte Dich auch interessieren: Herrmann verschießt Podium im Verfolgungsrennen

(SID)