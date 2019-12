Herrmann, in der Verfolgung am Samstag Sechste, hatte vor dem letzten Schießen auf Platz drei gelegen, leistete sich dann aber zwei weitere Fehler. Im Ziel lag die 31-Jährige 1:43,0 Minuten hinter Eckhoff, die trotz zwei Strafrunden mit dem Riesenvorsprung von 1:24,9 Minuten vor der Italienerin Dorothea Wierer gewann. Platz drei ging an die Schwedin Linn Persson (+1:25,1).

"Der Spaß war heute eher begrenzt. Es war eines der schwersten Rennen in meinem Leben, die Strecke war immens langsam", sagte Herrmann im ZDF:

" Ich habe gewusst, dass das Podest in greifbarer Nähe ist, da waren die zwei Schießfehler zum Abschluss natürlich nicht gut. "

Franziska Preuß (Haag) fiel auf der Schlussrunde noch hinter die laufstärkere Herrmann zurück und wurde mit zwei Schießfehlern nach Platz sieben am Samstag diesmal gute Achte (+1:45,2). Nur zwei deutsche Frauen waren im Massenstart der 30 Weltcup-Besten am Start.

Nach dem Jahreswechsel geht es mit dem deutschen Weltcup-Doppelpack in Oberhof (6. bis 12. Januar) und Ruhpolding (13. bis 19. Januar jeweils live bei Eurosport) weiter.

(SID)