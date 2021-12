Biathlon

Marte Olsbu Røiseland gewinnt Sprint in Annecy-Le Grand Bornand und feiert zwölften Weltcupsieg

"Das Dutzend ist voll!" Marte Olsbu Røiseland feiert in Annecy-Le Grand Bornand im Sprint ihren zwölften Weltcupsieg. Die 31 Jahre alte Norwegerin bleibt in Frankreich fehlerfrei und setzt sich deutlich vor die Lokalmatadorin Anais Bescond. Damit schafft sich die Gesamtweltcupführende eine optimale Ausgangslage für die Verfolgung am Samstag. Und: Die Verfolgung "kann sie besonders gut".

00:00:49, vor einer Stunde