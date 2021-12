Biathlon

Biathlon: Öberg-Schwestern Elvira und Hanna dominieren Verfolgung in Annecy - Highlights

Erfolgreicher Samstag für die Schwedinnen in Annecy-Le Grand Bornand: Die Sprintzweite Elvira Öberg (Schweden) feierte mit zwei Strafrunden in 29:27,0 Minuten in der Verfolgung über 10 km ihren ersten Weltcupsieg. Auch ihre Schwester Hanna (2/+11,6) stand als Dritte auf dem Podest. Die Französin Julia Simon (1/+4,2) komplettierte das Stockerl. Vanessa Hinz landete als beste Deutsche auf Platz 15.

00:01:55, vor 3 Stunden