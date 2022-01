Im Massenstart werden neben Johannes Kühn, einziger Saisonsieger der deutschen Skijäger, auch Benedikt Doll, in Ruhpolding Sprint-Zweiter, sowie Roman Rees laufen.

Außerdem sind David Zobel, Philipp Horn, Lucas Fratzscher und Justus Strelow im Einsatz. Erik Lesser und Philipp Nawrath setzen hingegen aus.

Bei Frontfrau Franziska Preuß bestehe nach ihrer Corona-Infektion kurz vor dem Jahreswechsel noch ein Fragezeichen. "Ein Start in Antholz ist noch nicht möglich", sagte Bernd Eisenbichler, Sportlicher Leiter der Biathleten: "Sie ist im täglichen Austausch mit der medizinischen Abteilung. Wir werden von Tag zu Tag entscheiden, wie die Belastungsmöglichkeiten für sie sind."

Denise Herrmann startet in Südtirol genauso wie Vanessa Voigt ausschließlich im Massenstart am Sonntag. Außerdem sind Franziska Hildebrand, Marion Wiesensarter, Janina Hettich, Anna Weidel und Sophia Schneider mit dabei. Danach wird das gesamte deutsche Team bis zum Abflug am 31. Januar nach China in Antholz zum Höhentraining bleiben.

