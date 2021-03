Tschechien steht unter Hausarrest. Die Regierung rief zu Wochenbeginn angesichts der weltweit höchsten Sieben-Tage-Inzidenz einen harten Lockdown aus - doch ungeachtet des kollektiven Corona-Notstandes und eines überlasteten Gesundheitssystems findet ab Donnerstag bis zum 14. März in Nove Mesto in der Region Vysocina der Doppel-Weltcup der Biathleten statt.

Ansonsten ist die IBU auf die Selbstdisziplin der Athleten, Trainer und Betreuer angewiesen. Kontaktminimierung heißt das Zauberwort in Zeiten von Corona. Dies, so sagte DSV-Arzt Jan Wüstenfeld dem "SID", habe im bisherigen Winter "super funktioniert. Wir sind sehr zufrieden und gut aufgestellt. Auch die Athleten nehmen es absolut ernst. Es gibt ohnehin sehr wenige Kontakte."

782,1 Fälle pro 100.000 Einwohner sind im "Virusvarianten-Gebiet" Tschechien derzeit laut Daten der Johns-Hopkins-Universität gemeldet. In Deutschland betrug der Inzidenzwert laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch 64. Eine Einreise nach Tschechien, heißt es beim Auswärtigen Amt, "ist ausschließlich aus triftigem Grund möglich." Ein Biathlon-Weltcup gehört dazu.

Er sehe das "wie eine Insel. Wenn du auf eine unbewohnte Insel 100 Nicht-Infizierte steckst, dann kannst du auch keinen infizieren. Da können die untereinander machen, was sie wollen, Ringelpiez mit Anfassen, alles. So in etwa ist es bei uns auch", sagte zuletzt der ehemalige Weltmeister Erik Lesser dem Onlineportal "web.de". Deshalb glaube er auch, dass der Weltcup, "so wie er besteht, durchgezogen wird." Allerdings in abgeänderter Form.