"Entweder höre ich nach dieser oder nach der nächsten Saison auf", erklärte Doll im exklusiven Interview mit Eurosport.

Einen endgültigen Entschluss hat der 32-Jährige jedoch noch nicht gefasst: "Das werde ich Ende dieses Winters entscheiden. Aber ich werde ziemlich sicher nicht mehr bei den Olympischen Spielen 2026 mitmachen."

Ad

Eine Entscheidung, die zwar nicht in Stein gemeißelt ist. Die Fans können jedoch davon ausgehen, dass Doll mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr auf der olympische Bühne treten wird: "Zu 90 Prozent werde ich nicht mehr an Olympischen Spielen teilnehmen."

Kontiolahti "Wird einen Typen geben": Superstar Bö gibt Einschätzung zu DSV-Biathleten UPDATE GESTERN UM 16:28 UHR

Der Olympiasieger ließ verlauten, dass er nach der Karriere neue Wege gehen will: "Ich will einfach irgendwas anderes machen, das ist für mich der Hintergrund. [...] Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das nichts mit Biathlon zu tun haben."

Vielmehr will Doll die Skier gegen die Technik eintauschen. Der Biathlet hat Ingenieurwesen studiert und kann sich vorstellen, zum Klimaschutz beitzuragen:

"Elektronik, Informatik, das interessiert mich sehr. So die Richtung Smart-Home-Systeme. Das ist wirklich ein Hobby von mir – und etwas, wo ich dann, wie man so schön auf Englisch sagt, einen 'Impact' haben will. Wo ich auch etwas im Kampf gegen den Klimawandel bewirken kann."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Doll exklusiv: Klima-Thematik stellte mich vor ein Dilemma

Goretzka lobt Kampfgeist: "Die wichtigste Erkenntnis ist …"

Kontiolahti Röiseland verzichtet auf Weltcup-Auftakt - Rückkehr ist ungewiss UPDATE 22/11/2022 UM 16:27 UHR