Biathlon-Weltcup in Nove Mesto ohne Zuschauer

Der Weltverband IBU folgte damit am Montag einem entsprechenden Beschluss des nationalen Sicherheitsrates in Tschechien. Die Wettbewerbe beginnen am Donnerstag mit dem Sprint der Frauen und enden am Sonntag mit dem Massenstart der Männer.

Für die Veranstalter und den Sport ist die Entscheidung ein herber Rückschlag. Nove Mesto ist ein Zuschauermagnet und aufgrund der Begeisterung der Fans ein Höhepunkt im Weltcup-Kalender. An den vier Tagen wurde mit insgesamt rund 100.000 Besuchern gerechnet. Der nächste Weltcup findet vom 12. bis 15. März im finnischen Kontiolahti statt.