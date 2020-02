Biathlon-WM: Ex-Weltmeister Herrmann und Peiffer führen Staffeln an - auch Lesser dabei

Bei den Frauen (ab 11.45 Uhr) wird Schlussläuferin Herrmann (Oberwiesenthal) von Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (Schliersee) und Franziska Preuß (Haag) unterstützt. Bei den Männern (ab 14.45 Uhr/alle ARD und Eurosport) gehen neben dem früheren Einzel-Weltmeister Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) und Lesser noch Philipp Horn (beide Frankenhain) und Benedikt Doll (Breitnau) ins Rennen.

Bislang haben die Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) in Südtirol drei Medaillen errungen. Titelverteidigerin Herrmann gewann in der Verfolgung ebenso Silber wie Hinz im Einzel und Preuß mit Lesser in der Single-Mixed-Staffel. Im Vorjahr in Östersund hatte die Männer-Staffel Silber gewonnen, das Frauen-Quartett war auf Platz vier leer ausgegangen.

"Bis jetzt sind die Wettkämpfe ganz gut verlaufen", sagte Herrmann und ergänzte im Hinblick auf die Staffel: "Ich hoffe mal, dass wir alle an unsere Ergebnisse anknüpfen und ein geiles Rennen machen." Lesser, der nach einer schwachen Saison ohne erfüllte WM-Norm als Reservist für den Saisonhöhepunkt nominiert worden war, sagte: "Ich bin glücklich und dankbar für das Vertrauen der Trainer. Ich hoffe, wir rocken morgen das Teil."

Für die beiden abschließenden Massenstarts am Sonntag (ab 12.30 Uhr) ist das jeweils 30 Teilnehmer starke Feld ebenfalls bereits komplett. Sofern es keine kurzfristigen Änderungen gibt, vertreten bei den Frauen über 12,5 km Herrmann, die im Vorjahr Bronze gewonnen hatte, Hinz, Horchler und Preuß das deutsche Team. Bei den Männern über 15 km darf der DSV Peiffer, Doll, Horn und Johannes Kühn (Reit im Winkl) ins Rennen schicken.