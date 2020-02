Zuletzt hatte Erik Lesser im zweitklassigen IBU-Cup im italienischen Martell an seiner Form gefeilt und ansprechende Ergebnisse erzielt, am Sonntag war er zum WM-Team gestoßen. In den vergangenen Jahren hatte Lesser oft den männlichen Part in der Zweier-Staffel gegeben.

Das Feld der Medaillenanwärter ist in der Single-Mixed-Staffel (Donnerstag, 20.Februar, ab 15:15 Uhr live bei Eurosport 1 und im Eurosport Player) besonders groß, da viele Nationen über eine gute Frau und einen guten Mann verfügen. "Ich glaube, Erwartungen braucht man hier keine mehr zu haben, weil die letzten Single-Mixed-Staffeln gezeigt haben: Egal, was man sich vorher ausgerechnet hat - nichts tritt ein", sagte Lesser deshalb, ergänzte jedoch: "Wenn es um eine Medaille zu kämpfen geht, werden wir das auch tun."

Kirchner: "Es wird ein harter Fight"

Auch Bundestrainer Mark Kirchner rechnet mit einem völlig offenen Rennen. "Natürlich ist es sehr eng", sagte er: "Du kannst Erster werden, du kannst Zwölfter werden, da liegt nicht viel dazwischen. Es wird ein harter Fight." Bei der WM-Premiere der jungen Disziplin im Vorjahr in Östersund hatte Lesser an der Seite von Denise Herrmann den vierten Platz belegt.

Biathlon-WM 2020 live im TV, im Livestream und im Liveticker bei Eurosport

Das könnte Dich auch interessieren: "Nicht konkurrenzfähig!" Deutsche Biathleten verzweifeln am Schießstand

(SID)