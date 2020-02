Biathlon-WM 2020 live im TV und im Livestream bei Eurosport

In insgesamt zwölf Disziplinen geht es bei der Biathlon-WM in Antholz um die Medaillen. Der Startschuss fällt am Donnerstag, den 13. Februar. Die letzten Entscheidungen finden am Sonntag, den 23. Februar statt. Zum deutschen Team in Südtirol gehören Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Janina Hettich, Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Philipp Nawrath, Johannes Kühn, Erik Lesser und Philipp Horn.

Biathlon-WM in Antholz live im TV

Eurosport 1 überträgt alle Rennen live im TV. Übertragungsbeginn ist jeweils etwa 15 Minuten vor Start der Wettbewerbe.

Biathlon-WM 2020: Zeitplan

Donnerstag, 13. Februar, 14:45 Uhr: Mixed-Staffel

Mixed-Staffel Freitag, 14. Februar, 14:45 Uhr: Sprint, Frauen

Sprint, Frauen Samstag, 15. Februar, 14:45 Uhr: Sprint, Männer

Sprint, Männer Sonntag, 16. Februar, 13:00 Uhr: Verfolgung, Frauen

Verfolgung, Frauen Sonntag, 16. Februar, 15:10 Uhr: Verfolgung, Männer

Verfolgung, Männer Dienstag, 18. Februar, 14:15 Uhr: Einzel, Frauen

Einzel, Frauen Mittwoch, 19. Februar, 14:15 Uhr: Einzel, Männer

Einzel, Männer Donnerstag, 20. Februar, 15:15 Uhr: Single-Mixed-Staffel

Single-Mixed-Staffel Samstag, 22. Februar, 11:45 Uhr: Staffel, Frauen

Staffel, Frauen Samstag, 22. Februar, 14:45 Uhr: Staffel, Männer

Staffel, Männer Sonntag, 23. Februar, 12:45 Uhr: Massenstart, Frauen

Massenstart, Frauen Sonntag, 23. Februar, 15:20 Uhr: Massenstart, Männer

Die WM aus Antholz im Livestream

Eurosport.de überträgt alle Rennen der Biathlon-WM im Livestream im Eurosport Player. Hier könnt ihr auf einem Bonuskanal auch dann live dabei sein, wenn im TV gerade Werbung läuft.

Im Eurosport Player könnt ihr für 6,99 Euro im Monat zahlreiche Highlights aus der Welt des Sports sehen, darunter fast alle Weltcups und Weltmeisterschaften im Skisport, die Frauenfußball-Bundesliga, drei der vier Grand-Slam-Turniere im Tennis, alle Radsport-Highlights oder alle Wettbewerbe der Olympischen Sommerspiele in Tokio.

Biathlon-WM im Liveticker

Eurosport.de berichtet ausführlich von der Biathlon-WM in Antholz. Hier gibt es alle News, Hintergrundinformationen und zahlreiche Highlight-Videos. Zudem bieten wir auch Liveticker zu den Rennen in Südtirol an.