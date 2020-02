Janina Hettich bleibt wie schon im Verfolgungsrennen am Sonntag nur die Zuschauerrolle.

Herrmann hatte im Verfolger mit Platz zwei für den ersten deutschen Podestplatz in Antholz gesorgt. Die 31-Jährige zählt auch im Einzel zu den Favoritinnen. Die Generalprobe in Pokljuka hatte Herrmann für sich entschieden. Erstmals in ihrer Karriere war sie bei allen vier Schießeinlagen ohne Fehlschuss geblieben.

(SID)

