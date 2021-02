Publiziert 09/02/2021 Am 12:26 | Update 09/02/2021 Am 12:55

Am 10. Februar 2021 beginnt die Biathlon-Weltmeisterschaft auf der Pokljuka mit der Mixed-Staffel. Die Wettkämpfe dauern bis zum 21. Februar.

Als Top-Favoriten gehen die Norweger an den Start. Sowohl die Damen um Tiril Eckhoff als auch die Herren um Johannes Thingnes Bö haben der Saison bisher maßgeblich ihren Stempel aufgedrückt.

Die größten Hoffnungen auf eine Medaille aus deutscher Sicht kann sich Franziska Preuß machen, die als Gesamtweltcupsechste zum Saisonhöhepunkt reist. Aber auch Denise Herrmann, die Herren-Mannschaft und alle Staffeln haben berechtigte Podiumschancen.

Hier gibt es alle Informationen zu den Biathlon-Weltmeisterschaften 2021 auf der Pokljuka.

Biathlon-WM auf der Pokljuka live im TV

Eurosport überträgt alle Rennen live im TV. Die meisten Rennen gibt es bei Eurosport 1 zu sehen. Je nach Dauer der Matches bei den Australian Open in Melbourne ist aber auch eine Übertragung bei Eurosport 2 möglich.

Biathlon-WM 2021: Zeitplan

Mittwoch, 10. Februar, 15:00 Uhr : Mixed-Staffel

: Mixed-Staffel Freitag, 12. Februar, 14:30 Uhr: Sprint, Männer

Sprint, Männer Samstag, 13. Februar, 14:30 Uhr: Sprint, Frauen

Sprint, Frauen Sonntag, 14. Februar, 13:15 Uhr: Verfolgung, Männer

Verfolgung, Männer Sonntag, 14. Februar, 15:30 Uhr: Verfolgung, Frauen

Verfolgung, Frauen Dienstag, 16. Februar, 12:05 Uhr: Einzel, Frauen

Einzel, Frauen Mittwoch, 17. Februar, 14:30 Uhr: Einzel, Männer

Einzel, Männer Donnerstag, 18. Februar, 15:15 Uhr: Single-Mixed-Staffel

Single-Mixed-Staffel Samstag, 20. Februar, 11:45 Uhr: Staffel, Frauen

Staffel, Frauen Samstag, 20. Februar, 15:00 Uhr: Staffel, Männer

Staffel, Männer Sonntag, 21. Februar, 12:30 Uhr: Massenstart, Frauen

Massenstart, Frauen Sonntag, 21. Februar, 15:15 Uhr: Massenstart, Männer

Biathlon-WM auf der Pokljuka im Livestream

Eurosport.de überträgt alle Rennen der Biathlon-WM im Livestream bei Joyn PLUS+. Hier könnt ihr auf einem Bonuskanal auch dann live dabei sein, wenn im TV gerade Werbung läuft.

Bei Joyn PLUS+ gibt es für monatlich nur 6,99 Euro nicht nur das komplette Programm des Eurosport Players mit allen Bonuskanälen sondern auch die Übertragungen vieler anderer Fernsehsender mit zahlreichen Filmen, TV-Serien und Sport-Highlights.

Biathlon-WM bei Eurosport.de

Eurosport.de berichtet ausführlich von der Biathlon-WM in Antholz. Hier gibt es alle News, Hintergrundinformationen und zahlreiche Highlight-Videos.

Biathlon-WM 2021 - Favoriten: Alle jagen Bö und die Norweger

Bei den Männern führt scheinbar kein Weg am norwegischen Super-Quartett vorbei. Mit jeweils vier Saisonsiegen überzeugten bislang Johannes Thingnes Bö (27) und Sturla Holm Lägreid (23). Dahinter liegen Tarjei Bö (32) und Johannes Dale (23) auf den Plätzen drei und vier im Gesamtweltcup. Auch der Franzose Quentin Fillon Maillet war bei der WM-Generalprobe in Antholz mit den Plätzen zwei (Massenstart) und drei (Einzel) gut in Form.

Biathlon-WM 2021 - Favoritinnen: Wer schlägt Eckhoff und Olsbu Röiseland?

Das norwegische Duo Tiril Eckhoff (sechs Saisonsiege) und Marte Olsbu Röiseland (zwei Siege und dreimal Zweite) schien in diesem Winter fast unantastbar. Zuletzt zeigte die Französin Julia Simon mit zwei Erfolgen im Massenstart auf, auch die Schwedin Hanna Öberg stand in dieser Saison schon sieben Mal auf dem Podium. In Topform befindet sich auch die Österreicherin Lisa Hauser, die in den letzten sechs Rennen fünfmal unter die Top 3 lief.

Biathlon-WM 2021: Auf Preuß und Herrmann ruhen die deutschen Hoffnungen

Vor allem in den Staffel-Rennen dürfen sich die DSV-Athleten berechtigte Hoffnungen auf Medaillen machen. Das Frauen-Quartett befindet sich in Top-Form, Platz zwei bei der WM-Generalprobe in Antholz und der Sieg davor in Oberhof stimmen zuversichtlich. Franziska Preuß mit ihrer Konstanz und Denise Herrmann mit der zurückgewonnenen Laufstärke können in den Einzelrennen aufs Podium laufen. Bei den Männern gelang Arnd Peiffer der einzige Saisonsieg beim Massenstart in Hochfilzen. Auch Benedikt Doll und Erik Lesser dürfen sich an einem perfekten Tag etwas ausrechnen.

Biathlon-WM 2021: Das deutsche Aufgebot

Zehn Biathletinnen und Biathleten des DSV werden bei den Weltmeisterschaften in Pokljuka um Medaillen kämpfen. Wie der Verband mitteilte, wurden Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Erik Lesser, Roman Rees und Johannes Kühn sowie Franziska Preuß, Denise Herrmann, Janina Hettich, Maren Hammerschmidt und Vanessa Hinz nominiert. Die WM-Wettbewerbe in Slowenien werden vom 10. bis 21. Februar ausgetragen. | Zur kompletten Meldung

