15:48 Uhr - Peiffer Fünfter

Als bester Deutscher belegt Arnd Peiffer den fünften Rang. Philipp Horn wird 18. Die fünftbeste Laufzeit war wieder enorm stark, aber am Schießstand hat er heute gepatzt. Gleiches gilt für Benedikt Doll und Johannes Kühn. Mit Felix Leitner auf Platz neun. Simon Eder auf zwölf und Julian Eberhardt auf 14 landen heute drei Österreicher in den Top 15.

15:46 Uhr - Duell um Gold

Die beiden belauern sich. Jacquelin zieht nach dem letzten kleinen Anstieg kurz an, nimmt das Tempo aber sofort wieder heraus. Der Franzose läuft von vorne und die letzte Kurve ganz innen. Bö kommt nicht mehr vorbei. Gold für Jacquelin, Silber für Bö und Bronze holt Loginov.

15:44 Uhr - Duell um Gold

Loginov kann nicht mehr mithalten. Bö und Jacquelin kämpfen um Gold. Bö gibt Gas, aber Jacquelin bleibt dran.

15:42 Uhr - Peiffer Fünfter

Das war ein blitzsauberer Wettkampf von Arnd Peiffer. Wiederfünf Treffer für den Olympiasieger im Sprint, der als Fünfter das Stadion verlässt. Aber der Rückstand nach vorne war zu groß, wenn die anderen nicht patzen. Und das haben sie nicht.

15:42 Uhr - Das vierte Schießen

Das ist die erste Strafrunde des Tages für Loginov. Die dritte Scheibe bleibt stehen. Und Bö und Jacquelin machen es besser. Fünf Schuss, fünf Treffer. Und da Fourcade in die Strafrunde muss scheinen die Medaillen vergeben. Jacquelin, Bö und Loginov machen sie unter sich aus, wobei läuferisch viel für den Norweger spricht.

15:40 Uhr - Bö mit Aufholjagd

Bö ist schon an Jacquelin vorbeigezogen und macht jetzt Jagd auf Loginov. Das vierte Schießen steht bevor.

15:37 Uhr - Das dritte Schießen

Doll und Horn haben sich mit zwei Fehlern endgültig aus dem Rennen um eine vordere Platzierung geschossen. Loginov liegt nun zwölf Sekunden vor Jacquelin und 25 vor Bö und Fourcade. Aber Bö gibt jetzt richtig Gas und hängt Fourcade schon kurz nach Verlassen des Stadions ab. Peiffer ist mit einer Minute Rückstand Sechster.

15:34 Uhr - Das dritte Schießen

Loginov macht das ausgezeichnet. Wieder bleibt keine Scheibe stehen. Fourcade muss einmal in die STrafrunde. Jacquelin macht es mit fünf Treffern besser. Ebenso Johannes Thingnes Bö. Auch Tarjei Bö trifft alles, ebenso Peiffer. Leitner muss in die Strafrunde abbiegen.

15:30 Uhr - Der Stand

Bei allem berechtigten Zweifel an Loginov nach seiner Vergangenheit: Man muss klar sagen, dass er am Schießstand bei den Titelkämpfen bisher eine überragende Leistung zeigt. Er führt weiter vor Fourcade und Jacquelin. Dahinter folgen die Bö-Brüder, dann Peiffer als derzeit einziger Deutscher in den Top Ten.

15:28 Uhr - Das zweite Schießen

Das ist das nächste blitzsaubere Schießen von Loginov. Fünf Treffer in flottem Tempo. Auch Fourcade und Jacquelin räumen wieder alle Scheiben ab. Bö verfehlt dagegen eine Scheibe und muss in die Strafrunde. Tarjei Bö macht es besser und räumt ebenso wie Peiffer und Leitner alles ab. Leider zwei Strafrunden für Horn.

15:26 Uhr - Loginov bleibt vorne

Loginov läuft sehr stark. Der Russe hält den Abstand zu Fourcade. Johannes Bö hat die Lücke zu Jacquelin geschlossen. Man nähert sich dem zweiten Schießen.

15:24 Uhr - Der Zwischenstand

Loginov führt zwölf Sekunden vor Fourcade. Weitere zwölf Sekunden dahinter folgt Jacquelin. Dann Johannes Thinges Bö, 15 Sekunden dahinter sein Bruder. Horn hat als Sechster und Peiffer als Siebter den Schießstand verlassen. Die beiden Deutschen bilden eine Gruppe mit Felix Leitner aus Österreich.

15:22 Uhr - Das erste Schießen

Loginov und Fillon-Maillet kommen zum Liegendschießen. Der Russe trifft alles, aber beim Franzosen passt gar nichts. Vier Strafrunden für Fillon-Maillet. Auch beide Bös müssen in die Strafrunde. Fourcade und Jacquelin bleiben fehlerfrei und sind nun Zweiter und Dritter. Strafrunde für Peiffer, Horn und Doll. Bei Horn war es die letzte Scheibe, die nicht fallen wollte.

15:18 Uhr - Die erste Runde

Die beiden Bös haben Rückstand zu Fourcade aufgeholt. Das Trio bildet nun eine gemeinsame Gruppe auf den Rängen drei bis fünf. Vorne holt Fillon-Maillet auf Loginov auf. Peiffer und Horn auf den Rängen sieben und acht halten ihren Rückstand in etwa.

15:15 Uhr - Der Start

Los geht's. Loginov ist unterwegs. Kurz dahinter folgen Fillon-Maillet und Fourcade. Und dann geht es Schlag auf Schlag, und die Athleten begeben sich auf ihre 12,5 Kilometer.

15:12 Uhr - Der Countdown läuft

Die Verfolgung der Herren geht über 12,5 Kilometer. Auch sie müssen viermal Schießen. Zunächst zweimal liegend, dann geht es zweimal zum Stehendanschlag. Bei einem Fehler geht es in die Strafrunde.

15:05 Uhr - Das Starterfeld

Nach dem Sprint führt Alexander Loginov mit sieben Sekunden vor dem Franzosen Quentin Fillon-Maillet. Als Dritter startet Martin Fourcade. Knapp dahinter folgen die Bö-Brüder. Als erste Deutsche gehen Arnd Peiffer und Philipp Horn mit 40 beziehungsweise 44 Sekunden Rückstand in die Spur.

13:31 Uhr - Der Zieleinlauf

Dorothea Wierer ist Weltmeisterin in der Verfolgung! Die Italienerin bringt 9,9 Sekunden ihres Vorsprungs auf Herrmann ins Ziel, musste auf den letzten Metern aber auch nicht mehr alles geben. Denise Herrmann sichert sich Silber vor Marte Olsbu-Röiseland. Vanessa Hinz wird Fünfte, Franziska Preuß Siebte, Lisa-Theresa Hauser Achte und Aita Gasparin Zehnte. Karolin Horchler läuft als 15. ein.

13:29 Uhr - Herrmann zieht an

Herrmann greift an. Olsbu-Röiseland kann nicht mehr mitgehen. Das wird SIlber für Herrmann!

13:28 Uhr - Kampf um die Medaillen

Olsbu-Röiseland und Herrmann belauern sich. Aber zuviel Zeit dürfen sie sich nicht lassen, denn dahinter machen Öberg und Hinz Druck.

13:26 Uhr - Das vierte Schießen

Fehlschussfetsival bei den Verfolgerinnen. Vanessa Hinz ist die Einzige, die alles trifft. Wierer verlässt als Erste den Schießstand, 24 Sekunden dahinter folgen gemeinsam Herrmann und Olsbu-Röiseland, Vierte ist Hinz, knapp hinter ihr folgt Öberg. Hauser und Preuß verlassen als Sechste beziehungsweise Siebte den Schießstand, beide mit einem Fehler beim letzten Anschlag.

13:24 Uhr - Das vierte Schießen

Die Vorentscheidung naht. Das letzte Schießen steht an. Wierer verfehlt die erste Scheibe, trifft aber die anderen vier. Und Olsbu-Röiseland muss zweimal in die Strafrunde. Das sollte Gold für Wierer sein! Herrmann räumt die ersten vier Schieben schnell ab, verfehlt aber die letzte. Eine Strafrunde!

13:21 Uhr - Der Zwischenstand

Olsbu und Röiseland liegen weiter gleichauf in Führung. Dritte ist Herrmann jetzt schon 38 Sekunden zurück. Zehn Sekunden dahinter folgen Dunklee und Hauser, weitere 13 Sekunden zurück eine vierköpfoge Gruppe, zu der auch Hinz und Preuß gehören. Herrmann ist von den Verfolgerinnen läuferisch sicherlich die stärkste, dürfte bis zum Wechsel im Kampf um Bronze ihren Vorsprung auf knapp eine Strafrunde ausbauen.

13:19 Uhr - Das dritte Schießen

Ganz starke Schießeinlagen von Wierer und Olsbu-Roiseland. Beide treffen erneut alles, verlassen gemeinsam den Schießstand. Herrmann muss einmal in die STrafrunde. Öberg schießt sich mit zwei Fehlern wohl aus dem Medaillenrennen. Hauser und Dunklee mit fünf Treffern, ebenso Preuß und Hinz.

13:17 Uhr - Das dritte Schießen naht

Olsbu-Röiseland hat die Lücke auf Wierer wieder geschlossen. Vor dem dritten Schießen bilden die beiden zehn Sekunden vor Herrmann ein Duo.

13:15 Uhr - Der Zwischenstand

Wierer hat eine Schnellfeuereinlage ausgepackt und liegt fünf Sekunden vor Olsbu-Röiseland. Herrmann hat 14 Sekunden Rückstand, Oeber 22 und DUnklee 28. Zu Hauser sind es 33 Sekunden. Das ist absolut aufholbar, wenn die Konkurrenz vorne patzt. Allerdings sind zumindest vier der fünf vor ihr bessere Läuferinnen als Hauser. Preuß ist nun Neunte und Hinz Zwöfte.

13:13 Uhr - Das zweite Schießen

Pünktlich vor dem zweiten Schießen haben Wierer und Olsbu-Röiseland Dunklee erreicht. Das Trio kommt gemeinsam zum Schießstand. Die Norwegerin und die Italienerin treffen alles, die US-Amerikanerin muss in die STrafrunde. Und dahinter räumt auch Herrmann alle Strafrunden ab, ist nun Dritte. Fünf Treffer auch für Hanna Oeber aus Schweden und für Hauser. Preuß, Hinz und Gasparin lassen jeweils eine Scheibe stehen.

13:10 Uhr - Wierer gibt Gas

Wierer ist an Olsbu-Röiseland vorbeigezogen und macht Druck nach vorne. Die Norwegerin kann erwartungsgemäß mitgehen. Aber auch Dunklee hält sich wacker. Herrmann konnte eine kleine Lücke zu Preuß reißen.

13:08 Uhr - Dunklee vorne

Auch Vanessa Hinz und Karolin Horchler haben zum Auftakt alle Scheiben abgeräumt. Dunklee führt nun zehn Sekunden vor Olsbu-Roseland und 13 vor Wierer. Preuß ist Vierte mit 26 Sekunden Rückstand, unmittelbar hinter ihr folgt Herrmann. Hinz ist Neunte und läuft in einer großen Gruppe, zu der auch die Schweizerin Aita Gasparin und Lisa-Theresa Hauser aus Österreich gehören.

13:06 Uhr - Das erste Schießen

Die Damen kommen zum ersten ersten Liegendschießen. Olsbu Röiseland lässt eine Scheibe stehen, ebenso Herrmann. Dunklee trifft alles und geht an die SPitze. Charvatova schießt sich mit drei Fehlern raus. Und fünf Treffer für Wierer und Preuß, die deutlich Boden gutmachen!

13:03 Uhr - Herrmann mit Blitzstart

Herrmann startet extrem schnell. Das Laufen ist natürlich auch ihre Stärke. Die Titelverteidigerin ist nicht nur schon Dritte, sondern hat auch schon elf Sekunden auf Olsbu-Röiseland aufgeholt. Entscheidend wird aber sein, wie die Deutsche am Schießstart durchkommt.

13:00 Uhr - Los geht's

Der Start ist erfolgt. Absolviert werden zehn Kilometer. Viermal müssen die Damen schießen. Zunächst wird zweimal liegend geschossen, dann zweimal stehend. Insgesamt liegen die 60 Läuferinnen 2:09 Minuten auseinander.

INFO - Das Starterfeld

Die besten 60 des Sprints sind heute mit von der Partie. Als Erste geht Sprint-Weltmeisterin Marte Olsbu Röiseland in die Loipe. Dahinter geht es mit den Abständen vom Freitag weiter. Als Zweite und Drite folgen Susan Dunklee und Lucie Charvatova. Erste Deutsche wird Denise Herrmann als Fünfte mit 31 Sekunden Rückstand sein. Vanessa Hinz startet 41 Sekunden nach der Siegerin.

