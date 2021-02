Kurz vor Start der Biathlon-WM in Pokljuka scheint der Fall nun zu einem Abschluss zu kommen. Die externe Untersuchungskommission ERC hat in ihrem Bericht den Korruptionssumpf klar dargestellt . "Das von Herrn Besseberg proklamierte Engagement für sauberen Sport war nach Ansicht der Kommission eine Farce", heißt es im Bericht unter anderem.

In dem Skandal sieht Peiffer gleichzeitig auch die Chance für einen Neustart. Der Verband bekäme so die Gelegenheit, sich neu aufzustellen, was am Ende den Sportlern zugute kommt.