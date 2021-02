Franziska Preuß lief nach Rang fünf in der Verfolgung am Wochenende auch im Einzel ein gutes Rennen, als Siebte verpasste sie jedoch erneut die erste Medaille für den Deutschen Skiverband. Damit bleibt das DSV-Team nach sechs Rennen ohne Edelmetall.

In der Nationenwertung führt Norwegen nach Gold in der Mixed-Staffel und durch Tiril Eckhoff im Sprint und in der Verfolgung.