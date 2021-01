Kühn machte zudem mit Platz vier in der Verfolgung am Samstag noch einmal auf sich aufmerksam. Der 29-Jährige empfahl sich damit für ein WM-Ticket. Im Weltcup hatte Kühn die Norm des Deutschen Skiverbandes (DSV) für die Titelkämpfe in Pokljuka/Slowenien (10. bis 21. Februar) verpasst. Der DSV will sein WM-Aufgebot zeitnah verkünden.